إضافة أكثر من ألف مترٍ مربّع الى مرقد أبي الفضل العبّاس

2021/07/26 | 16:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / انهت الملاكات الفنية والخدمية في العتبة العباسية المقدسة ، اعمـال إضافة أكثر من ألف مترٍ مربّع من شارع باب القبلة الى مرقد أبي الفضل العبّاس عليه السلام ، في محافظة كربلاء المقدسة .وذكرت ادارة العتبة العباسية، ان " هذه المساحة تُضاف إلى ما سبقها من مساحاتٍ ، ولتكون في خدمة الزائرين "./انتهى5

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