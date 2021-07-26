قائممقام الموصل يحذر من شراء اراض سكنية دون سندات ملكية مصدقة

2021/07/26 | 16:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/حذر قائممقام الموصل زهير الاعرجي من شراء الاراضي السكنية دون سندات ملكية مصدقة محذرا،من التعامل مع اية جمعية سكنية بمدينة الموصل .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن " الحكومة المحلية في نينوى غير مسؤولة عن شراء الاراضي السكنية التي يتم بيعها من خلال الجمعيات السكنية على سكان مدينة الموصل مركز محافظة نينوى ،وذلك بعد ان اعلنت الحكومة المحلية عن تحذيرات من التداول والتعاون مع الجمعيات من خلال شراء الاراضي السكنية غير الرسمية ".مبينا ان " شراء هذه الاراضي من الجمعيات بدون سندات ملكية مصدقة من التسجيل العقاري يعتبر مزورا "واضاف" سيكون هناك دفع غرامات مالية والحبس لمدة ستة اشهر لمن يقبل عل شراء أية قطعة ارض من اي جمعية سواء كانت الحدباء ،او ام الربيعين او نينوى و.....الخ خلال الفترة القادمة "/انتهى

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