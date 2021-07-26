نجيب ميقاتي يحصل على الأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة اللبنانية

2021/07/26 | 16:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حصل رجل الأعمال اللبناني ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، على أغلبية أصوات النواب اللازمة لتسكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة قبل أيام.

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