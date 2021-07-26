2021/07/26 | 16:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة حلبجة عن احصائية بزيارة المرضى للمستشفيات والمراكز الصحية خلال ايام العيد، مضيفة ان اكثر من الف مواطن راجعوا المستشفيات ووفاة خمسة مواطنين بفايروس كورونا.

وقالت مسؤولة الخطط في المديرية العامة لصحة حلبجة الدكتورة باخان عمر خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل PUKmedia اليوم الاثنين، ان 509 مريضا راجعوا مستشفى الطوارئ وكان هناك فقط ثلاث حالات احالة، وولادة 16 طفلا في مستشفى الاطفال، وبشكل عام راجع الفا و35 مريضا المراكز الصحية والمستشفيات في حدود مركز محافظة حلبجة والنواحي.

واضافت، ان الحصيلة في ارتفاع في مستشفى الوفاء، فقد سجل 5 حالات وفاة وادخال 23 مصابا .

واشارت عمر الى انه منذ بداية افتتاح مستشفى للمصابين بكيماوي في حلبجة من قبل نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني تم تامين 40 مليون دينار للمستشفى من قبل حكومة اقليم كوردستان.

واكدت ان المبلغ شهري ويرسل من اجل تامين الادوية والمعدات الطبية.

PUKmedia فرحان حمە خان-حلبجة

‌

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع معدل المصابين بكورونا في حدود حلبجة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع معدل المصابين بكورونا في حدود حلبجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).