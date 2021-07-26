2021/07/26 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الاثنين، مع السفير الإيطالي لدى العراق نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى روما ، فيما أكد رغبة الحكومة بالانفتاح على المجتمع الدولي اقتصادياً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يجدد رغبته بالانفتاح على المجتمع الدولي اقتصادياً وتجارياً المركز الخبري الوطني.

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