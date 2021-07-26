بعد إعلان انسحابهم.. المفوضية تكشف لـNRT حقيقة مقاطعة التيار الصدري للانتخابات

2021/07/26 | 16:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، ان اعضاء التيار الصدري لم يقدموا طلبا بشأن انسحاب ترشحهم من الانتخابات المقبلة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح لـNRT اليوم، (26 تموز 2021)، ان "للمفوضية لم يصلها أي طلب رسمي بانسحاب مرشحي التيار الصدري البالغ عددهم 3247 من الانتخابات".

وأضافت الغلاي: "وبالتالي فان المفوضية تسير باجراءاتها ضمن مرحلة الاقتراع استعدادا لاجراء الانتخابات بموعدها المحدد في 10 تشرين الاول 2021".

وبينت، انه "وفي حال قدم اعضاء التيار الصدري طلبا بالانسحاب فان القرار الفصل يكون لاعضاء مجلس المفوضين، ولاتوجد أي تبعات قانونية سواء في قانون الانتخابات او قانون الاحزاب او قانون المفوضية، وان القرار هو قرار مجلس المفوضين".

وأوضحت الغلاي، انه "تم انهاء تصميم ورقة الاقتراع ونحن الان بصدد طباعة الورقة واسماء وارقام المرشحين، حيث اجريت قرعة المرشحين في وقت سابق وتمت المصادقة عليهم".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أعلن في 15 تموز الجاري، انسحابه من الانتخابات التشريعية المقبلة، وسحب يده من كل المنتمين للحكومة.

وذكر الصدر في خطاب له تابعهNRT، إنه "حفاظا على ما تبقى من الوطن وانقاذا للوطن الذي احرقه الفاسدون ولازالوا يحرقونه، اعلمكم انني لن اشترك في هذه الانتخابات"، مضيفا أن "الوطن اهم من كل ذلك، واعلن عن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة، وإن كانوا يدعون الانتماء لنا آل الصدر".

وأوضح، أن "الجميع اما قاصر او مقصر، او يتبجح بالفساد، والكل تحت طائلة الحساب"، مبينا أن "الشعب العراقي مدعو لمناصرة العراق ضد الفاسدين والمتبعيين والمطبعين، واياكم ان تبيعوا وطنكم لهم بأي ثمن، فالوطن اغلى من كل شيء".

ولفت زعيم التيار الصدري، إلى أن "الوطن في القلب والضمير، ولسنا ممن يبحث عن الوطن، ووطننا حي لا يموت، وإن كان أسير الظلم والكربات"، داعيا إلى "الانتباه، قبل ان يكون مصير العراق كمصير سوريا او افغانستان او غيرها من الدول، التي وقعت ضحية السياسات الداخلية والاقليمية والدولية، فعراقنا عراق المقدسات والحضارة والاباء".

واكمل: "لست ممن يتنصل من المسؤولية، الا ان ما يحدث في العراق هو ضمن مخطط شيطاني دولي لاذلال الشعب وتركيعه واحراقه، خوفا من وصول عشاق الاصلاح الذين سيزيلون الفساد حبا بالوطن، فلياخذوا كل المناصب والكراسي ويتركوا لنا الوطن".

وتمنى الصدر في ختام حديثه للانتخابات "النجاح، ووصول الصالحين وابعاد الفاسدين".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في 1079 مركزا في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.



وسيشارك في الانتخابات 110 حزب سياسي و22 تحالف انتخابي، وقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدعوة 76 سفارة ومنظمة أجنبية لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة.



من جهتها اشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، 24 مليونا و29 ألف و927 شخصا، في حين يتنافس 3523 مرشحا عن 83 دائرة انتخابية على 329 مقعدا في البرلمان.

A.A

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