بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا... الصحة تستورد الاوكسجين من تركيا

2021/07/26 | 16:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن البدء بإستيراد الاوكسجين من تركيا، بعد الارتفاع المطرد في اعداد الاصابات بكورونا خلال الايام الماضية.

وذكر مدير عام دائرة العيادات الشعبية في الوزارة "محمد الفرطوسي" خلال كلمة في اجتماع خلية الأزمة وتابعه NRT، اليوم (26 تموز 2021)، إن "هناك معملا للاوكسجين في بغداد أسس سنة 2016، حيث ينتج 7 آلاف لتر ويجهز الرصافة ومدينة الطب".

واضاف، أنه "لا توجد اي مشكلة في تجهيز الاوكسجين، لكن مع الازدياد الحاصل باصابات كورونا، اضطررنا الى استيراد الاوكسجين من تركيا عن طريق اقليم كردستان".

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت في وقت سابق، اليوم الاثنين، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا بـأكثر من 12 ألف حالة.

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