لِلذِّكْرَى والتَّارِيخْ! - كمال الجزولي

2021/07/26 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_الجزولي الإثنينفي النِّصف الثَّاني من يونيو 1989م وقع انقلابان.



الأوَّل محاولة فاشلة صدر بشأنها بيان من القيادة العامَّة لقوَّات الشَّعب المسلحة.



أمَّا الآخر فانقلاب الجَّبهة الاسلاميَّة القوميَّة الذي أنشأ، في غفلة من القوى الدِّيموقراطيَّة، نظاماً شموليَّاً ساد ثلاثين عاماً حسوما.



في عقابيل المحاولة الأولى الفاشلة، وبتوجيه من وزير الدَّاخليَّة، بعث اللواء شرطة/ صلاح الدِّين النُّور مطر، مدير إدارة ا ......





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