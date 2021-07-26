وقفة مع العوار … - محمد ناجي

2021/07/26 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_ناجي ((هل تعتبر ما يجري في تونس ، انقلاب أم تصحيح مسار للنظام ؟)) .



قرأت هذا اليوم ٢-;-٦-;-/تموز/٢-;-٠-;-٢-;-١-;- السؤال أعلاه موجه للمواطن العراقي في الفيس بوك من قبل صحيفة (المدى) البغدادية ، وأراه دليل على السطحية وفقدان المهنية ، وتعميم للجهل والتجهيل ، فالبعد في المسافة بين بغداد وتونس أكثر من ٣-;-٠-;-٠-;-٠-;- كم ، ويندر أن يتابع أو يسمع العراقي - أزعم حتى كا ......





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