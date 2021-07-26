2021/07/26 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الاعلام الامني ============الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ما يسمى مفتي داعش في الجزيرة بالانبار.............................بعملية استخبارية نوعية نفذت على ضوء معلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة والتي تم من خلالها تحديد مكان تواجد إرهابي خطير كان يشغل منصب مفتي عناصر عصابات داعش الإرهابية في جزيرة الانبار ولديه عدة أبناء إرهابيين قتلوا خلال معارك التحرير على يد قواتنا الامنية البطلة .



وعلى اثر تلك المعلومات تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة ومفارز استخبارات لواء المشاة الالي ٣٠ نحو الهدف وتمكنت من القبض عليه في قرية نزوة بقضاء الرمانة شمالي القائم بالانبار، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب==========26 تموز 2021

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