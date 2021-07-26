2021/07/26 | 16:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، أمراً بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزيري الدفاع إبراهيم البرتاجي، والعدل بالنيابة حسناء بن سليمان، من مناصبهم.وجاء في الأمر الرئاسي، انه يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية لحين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تجميد البرلمان..



الرئيس التونسي يصدر أمراً بإعفاء رئيس الحكومة ووزيرين first appeared on النور نيوز.

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