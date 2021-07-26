2021/07/26 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توقع مصدر بالبيت الأبيض، أن يعلن زعيما الولايات المتحدة والعراق، اليوم الاثنين أنهما توصلا إلى اتفاق لإنهاء المهمة القتالية للجيش الأمريكي في العراق بحلول نهاية العام الجاري.ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات باعلان اتفاق لإنهاء مهمة واشنطن القتالية في العراق نهاية العام الحالي المركز الخبري الوطني.

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