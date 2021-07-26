2021/07/26 | 17:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الرئيس اللبناني يكلف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 16:58

واع/

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