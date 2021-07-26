الكشف عن اسماء المهاجرين الكورد المفقودين في ايجة

2021/07/26 | 17:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مؤسسة القمة لشؤون اللاجئين والنازحين، انه وفق اخر المعلومات التي تلقتها المؤسسة من الجهات الرسمية في اليونان، فان سبعة مهاجرين لا يزالون مفقودين ومصيرهم مجهول حتى الان، بسبب حادث غرق القارب الذي وقع قبل ايام في بحر ايجة، مضيفة ان جميعهم من اقليم كوردستان.

وقالت المؤسسة في بيان، انه وفق اخر المعلومات المؤكدة من شرطة خفر السواحل في اليونان والسفارة العراقية في اليونان، فان 7 اشخاص لا يزال مصيرهم مجهول حتى الان في الحادث الذي وقع بالقرب من جزيرة كريت اليونانية، جميعهم من سكان اقليم كوردستان، مضيفة، ان الجهود متواصلة من قبل مؤسسة القمة لتمديد مدة البحث عن الاشخاص المفقودين وحال الحصول على اية معلومات جديدة سيتم اخطار ذويهم بذلك.

وغرق قارب الخميس الماضي يقل 45 مهاجرا، اغلبهم من اقليم كوردستان في بحر ايجة على الحدود مع اليونان.

PUKmedia اعلام مؤسسة القمة

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