الكشف عن تفاصيل اتفاق الكاظمي مع بايدن بشأن القوات الاميركية

2021/07/26 | 17:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر عراقي، اليوم الاثنين، تفاصيل ما سيعلن عنه لقاء رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جون بايدن، فيما أشار إلى أن القوات القتالية ستنسحب فقط.

وقال المصدر وهو أحد أعضاء الوفد المفاوض في واشنطن، إن "الكاظمي وبايدن سيعلنان عن خروج القوات الأمريكية القتالية فقط من العراق قبل نهاية العام الحالي".

وأضاف، أن "الدعم الجوي سيبقي، وبناء القدرات كذلك، بالإضافة إلى الاستشارة وإدامة طائرات F16".

وبشأن التحالف الدولي، أشار المصدر العراقي إلى أن "الانسحاب لا يشمل قوات التحالف الدولي، فهناك اتفاق على مناقشة عملية (العزم والصلب) وتقييم خطورة داعش على البلاد، ومن ثم يقرر ذلك".

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