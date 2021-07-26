انفجارات عنيفة داخل مخازن تابعة للحشد الشعبي في النجف

2021/07/26 | 17:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا في النجف، الاثنين، بوقوع انفجارات داخل مخازن عتاد تابعة للحشد الشعبي بالمحافظة.

وقال المراسل اليوم، (26 تموز 2021)، انفجار في مخازن عتاد تابعة لفرقة الامام علي القتالية، مشيرا إلى ان الحادث لم يسفر حتى الان عن خسائر بشرية.

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