انفجارات داخل مقر لفصيل يتبع للحشد الشعبي في النجف

2021/07/26 | 17:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع انفجارات داخل مخازن للعتاد في مقر كتائب الامام علي التابع للحشد الشعبي، بمحافظة النجف.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "انفجارات وقعت داخل مخازن للعتاد في مقر كتائب الامام علي في النجف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مبيناً أن أصوات الانفجارات ما زالت مستمرة حتى الأن".وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على النيران".

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