2021/07/26 | 17:56 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر في الوفد العراقي المفاوض مع واشنطن يكشف لـRT تفاصيل ما سيلعن عنه لقاء الكاظمي وبايدن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/26 | 17:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر في الوفد العراقي المفاوض مع واشنطن يكشف لـRT تفاصيل ما سيلعن عنه لقاء الكاظمي وبايدن) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر في الوفد العراقي المفاوض مع واشنطن يكشف لـRT تفاصيل ما سيلعن عنه لقاء الكاظمي وبايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).