2021/07/26 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرقة الإمام علي القتالية: تعرض مخازن عتاد تابعة لنا لضربتين جويتين » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 17:56

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرقة الإمام علي القتالية: تعرض مخازن عتاد تابعة لنا لضربتين جويتين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرقة الإمام علي القتالية: تعرض مخازن عتاد تابعة لنا لضربتين جويتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).