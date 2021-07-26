البرلمان اللبناني يوافق على تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة

2021/07/26 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق البرلمان اللبناني، الاثنين، بأغلبية نوابه على تكليف، نجيب ميقاتي برئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة.

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