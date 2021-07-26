تجويع السُّودانيين ..! - فيصل عوض حسن

2021/07/26 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_عوض_حسن أُصرُّ دوماً على وصف الضيق الاقتصادي المُتزايد، الذي يُعاني منه السُّودانِيُّون بـ(الصناعة المُتعمَّدة)، وحَذَّرت منه كثيراً وباكراً، في مقالاتٍ مُفصَّلة أو حوارات أو حتَّى تسجيلات ولايفات مُباشرة.



وقلتُ بأنَّ حمدوك يتعمَّد (تعميق) أزماتنا الاقتصادِيَّة وتعقيدها أكثر من ذي قبل، حتى يطحن الجميع ويكسر إرادتهم، ويستسلموا لمن يرمي لهم (الفتات) الذي هو أساساً (حَقٌّ أصيلٌ) للشعب، تَمَّ نهبه وحجبه عنهم ......





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