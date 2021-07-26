"لدي ضمانات خارجية".. كلمات نجيب ميقاتي الأولى بعد تسميته رئيس حكومة مكلف في لبنان

2021/07/26 | 18:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، أنه يمتلك الضمانات الخارجية المطلوبة لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، وذلك بعد حصوله على 72 صوتا نيابيا كانت كافية لتكليفه بتشكيل الحكومة

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