فرقة الإمام علي القتالية: تعرضنا لضربتين جويتين في النجف الأشرف استهدفتا حاويات عتاد

2021/07/26 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

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بيان

تعلن قيادة فرقة الامام علي عليه السلام

اللواء الثاني الحشـــالشعبيـــــد

بقيادة سماحة الشيخ المجاهد طاهر

الخاقاني عن

استهداف طيران مسير معادي على احد

المعسكرات التابع للفرقة في محافظة

النجف ا

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