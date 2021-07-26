التلفزيون الرسمي : هتافات “سياسية” في طهران .. والمتظاهرون:“لا غزة ولا لبنان، حياتي من أجل إيران”

2021/07/26 | 18:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – تجمع العشرات وسط طهران الإثنين احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، وردد بعضهم هتافات سياسية الطابع، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي الإيراني على موقعه الالكتروني.وأفاد موقع “إيريب نيوز” عن “تجمع محدود” في شارع جمهورى (الجمهورية) وسط العاصمة قبيل ظهر اليوم (07:30 ت غ)، نفذه “عدد من أصحاب المتاجر في مركزي […]

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