الارتقاء والسمو الروحي.. والمظلومية أهون من الندم

2021/07/26 | 18:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس الدباغ قد تبدو هذه الكلمات بداية لموضوع إنشائي ممل وسفسطة طالما سمعناها من المحاضرين والخطباء، ولكن للأمانة لو نعيد تفكيك الموضوع مع وقفة صادقة متجردة مع النفس البشرية قد نصل الى مفاهيم تكمن في طياتها حقائق تبعث في النفوس آمال عريضة تسرينا بعض الشيء عن واقعنا الأليم واذا وصلنا الى الجرح الداخلي في النفس […]

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