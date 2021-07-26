الوزراء العراقي يقرر التعاقد مع توتال الفرنسية لتنفيذ مشروع نمو الغاز المتكامل

2021/07/26 | 18:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر مجلس الوزراء العراقي تولي شركتي نفط البصرة وغاز الجنوب التعاقد مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشروع نمو الغاز المتكامل (GGIP).وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الاثنين، إن المشروع يشمل جمـع ومعالجة وتكرير الغاز في محافظة …

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