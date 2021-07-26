اقبال واسع للمواطنين في قضاء الحسينية التابع لمحافظة كربلاء لتلقي لقاح كورونا (صور)

2021/07/26 | 18:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر المنفذ التلقيحي في مركز الحسينية الصحي اتطعيم المواطنين ومنتسبي الدائرة والقوات الأمنية بلقاح فايزر المُضاد لكُورونا.

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