2021/07/26 | 18:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاد الوفد العراقي المفاوض برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، إلى العاصمة بغداد بعد أيام من خوضه مفاوضات مع القيادات العسكرية الأمريكية بشأن الانسحاب الأمريكي العسكري من البلاد.

وتمكن الوفد من إكمال الجولة الرابعة والأخيرة للحوار الاستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يزور الولايات المتحدة ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الامريكي جو بايدن في البيت الأبيض اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يصدر بيان ختامي عن اجتماعات الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي، قد يتضمن جدولا زمنيا لسحب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اكمال مفاوضات الجولة الرابعة .. الوفد العسكري العراقي يعود من واشنطن) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اكمال مفاوضات الجولة الرابعة .. الوفد العسكري العراقي يعود من واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).