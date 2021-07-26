النجف.. فرقة الإمام علي تعلن استهداف معسكر تابع لها بطيران مسير

2021/07/26 | 18:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة فرقة الامام علي عليه السلام اللواء الثاني الحشــد الشعبي، اليوم الاثنين، عن استهداف طيران مسير احد المعسكرات التابع للفرقة في محافظة النجف الاشرف.

وقالت القيادة في بيان صحفي، “قامت طائرة مسيرة بقصف احد مخازن العتاد في معسكر الديوك الساعة 3:30 م اليوم الاثنين قبل ان تعاود استهداف نفس المعسكر في تمام الساعة 5:30 م ،حيث كانت هناك عملية استطلاعية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم قبل استهداف المعسكر المذكور”.

واضافت “سوف تعلن الفرقة باقي التفاصيل في وقتاً لاحق”.

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