جامعة السليمانية الاولى على اقليم كوردستان

2021/07/26 | 18:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفق احدث تقييم ليبوميتركس العالمي للجامعات، فان جامعة السليمانية تبوأت المرتبة الأولى على جامعات إقليم كوردستان بينما حلّت في المرتبة الخامسة على مستوى العراق والمرتبة (3139) عالميا.

واعتمدت الجامعة على تقييم ويبوميتركس العالمي للجامعات وهو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية، حيث يغطي أكثر من 20,000 جامعة وينشر منهم 16,000 جامعة.



ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي ويديرها فريق مختص في مركز البحوث (CSIC).

وتسجل جامعة السليمانية سنويا ارقاما جديدة وهذا العام ورغم الازمة المالية، الا انه بجهود رئيس ومجلس جامعة السليمانية واخلاص اساتذة الجامعة والموظفين، تمكنت الجامعة من تسجيل افضل رقم على مستوى الجامعات في اقليم كوردستان والتبوء بالمرتبة الاولى ضمن التسلسل الوطني ورفع موقعه على مستوى جامعات العالم.

PUKmedia

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