العراق: استهداف الحشد الشعبي بهجمات جوية

2021/07/26 | 18:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة فرقة "الامام علي"، الاثنين، استهداف احد معسكراتها بضربتين جويتين في النجف.

وقالت الفرقة في بيان اليوم، (26 تموز 2021)، ان "قيادة فرقة الامام علي اللواء الثاني الحشـــد الشعبي بقيادة طاهر الخاقاني تعلن عن استهداف طيران مسير معادي على احد المعسكرات التابع للفرقة في محافظة النجف".

وأوضح البيان، "حيث قامت طائرة مسيرة بقصف احد مخازن العتاد في معسكر الديوك الساعة 3:30 م اليوم الاثنين قبل ان تعاود استهداف نفس المعسكر في تمام الساعة 5:30 م ،حيث كانت هناك عملية استطلاعية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم قبل استهداف المعسكر المذكور".

وتابع، "وسوف تعلن الفرقة باقي التفاصيل في وقت لاحق".

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