صحة الإقليم تطالب بحظر شامل للتجوال وتؤكد: دخلنا المرحلة الأشد خطورة من الوباء

2021/07/26 | 18:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت وزارة الصحة في إقليم كردستان بفرض حظر شامل للتجوال في مدن الإقليم للحد من التفشي المتسارع لفيروس كورونا.

وأكد وكيل وزير الصحة في حكومة كردستان رهيل فريدون ان الإقليم دخل اليوم مرحلة الخطر الفعلي وان عدد الإصابات مرشح للتزايد بشكل كبير لغاية الأسبوع المقبل، داعيا الى تطبيق حظر التجوال الشامل وتعطيل الدوام في جميع مؤسسات الإقليم باستثناء القطاع الصحي.

ويأتي التصريح بالتزامن مع اعلان صحة الإقليم تسجيل ثلاثة آلاف وثلاث مئة وتسع وخمسين إصابة بفيروس كورونا فضلا عن ثلاث عشرة حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو ما يمثل أعلى حصيلة مسجلة في الإقليم منذ ظهور الوباء قبل أكثر من عام.

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