2021/07/26 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يعلق قبيل لقائه الكاظمي

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