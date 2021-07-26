متظاهرون غاضبون يقطعون طريق المنذرية شرق ديالى

2021/07/26 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىقطع العشرات من اهالي قضاء خانقين في ديالى، الاثنين، طريق المنذرية شرق المحافظة.

وقال احمد حسن احد المتظاهرين في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "العشرات من اهالي قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) قاموا بتنظيم تظاهرة سلمية وقطعوا طريق المنذرية القادم من المعبر الحدودي مع ايران باتجاه الجزء الشرقي لقضاء خانقين احتجاجا على تردي ملف الخدمات".واضاف حسن، ان "التظاهرة سلمية وتأتي لرفع المظلومية عن خانقين".

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