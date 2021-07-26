فرقة الإمام علي تعلن تعرضها لضربتين جويتين

2021/07/26 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

اعلنت قيادة فرقة الامام علي عليه السلام اللواء الثاني الحشـد الشعبي، اليوم الاثنين، عن استهداف طيران مسير على احد المعسكرات التابع للفرقة في محافظة النجف. وذكر بيان لقيادة الفرقة تلقت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "طائرة مسيرة قامت بقصف احد مخازن العتاد في معسكر الديوك الساعة 3:30 مساء اليوم الاثنين، قبل ان تعاود استهداف نفس المعسكر في تمام الساعة 5:30 مساء".واضاف البيان، انه "كانت هناك عملية استطلاعية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم قبل استهداف المعسكر المذكور".

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