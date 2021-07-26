لجنة وزارة تنهي اعمالها بشان تثبيت العقود القدامى على الملاك الدائم

2021/07/26 | 18:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/انهت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملفات منتسبي الوزارة من العقود القدامى اعمالها وفق مقررات حكومية وبرلمانية وضمن ضوابط وتعليمات حددت سلفاً.وذكر بيان لوزارة الكهرباء " انه تنفيذاً للمادة ٦١ من قانون الموازنة الاتحادية العامة للدولة لسنه ٢٠٢١ ، والمتضمنة على مجلس الوزراء استحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت العقود القدامى في الشركات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء وضمن النفقات التشغيلية والذي تجاوزت خدمتهم المستمرة في وزارة الكهرباء خمس سنوات فأكثر،اصدر مجلس الوزراء قراره المرقم ١٧٧ لسنه ٢٠٢١ والذي تم بموجبه ان تقوم الجهات ذات العلاقة بالاجراءات الملائمة مع وزارة المالية لاستكمال ما هو مطلوب".ونشرت الوزارة روابط قوائم الاسماء الذي شملهم التثبيت على الملاك الدائم".واكدت الوزارة " ان من لديه اي اعتراض او اشكالية تقديمها لمقر الوزارة /الدائرة الادارية، خلال مدة اقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق ٢٨ تموز،وان الوزارة ماضية بخيارين الاول ،هو دراسة وإعداد الجداول الكاملة لمن لديهم خدمة متقطعة في الوزارة وتشكيلاتها لخمس سنوات لتفاتح الجهات العليا لأستحصال الموافقات وبما يخدم مصلحتهم".وتابعت " انها ساعية بإتجاه اخر هو جمع من لديه خدمة داخل وخارج الوزارة من الوزارات الاخرى وإستكمال بياناتهم لمفاتحة الجهات المعنية بالقرار واستحصال مايضمن حقوقهم وتثبيتهم اسوة باقرانهم على الملاك الدائم".واضافت ستكون هنالك قائمة بإسماء لاحقة ستنشر يوم غد الثلاثاء تابعة للشركة العامة لنقل الطاقة المنطقة الوسطى".https://drive.google.com/.../1UQB12V0ZTTuOwrnZBVv.../view...https://drive.google.com/.../1UnpNDX_klAi_aBjDJ.../view...https://drive.google.com/.../1Uvfbup5Kni58g8Enreo.../view...https://drive.google.com/.../1UU9WCDH9vJTqNH2tkL.../view...https://drive.google.com/.../1UnpNDX_klAi_aBjDJ.../view...https://drive.google.com/.../1ULdjGTSbBPF0iN6Hpsh.../view...https://drive.google.com/.../1UQB12V0ZTTuOwrnZBVv.../view...https://drive.google.com/.../1V1Rzr3LTF2ZBBThshu.../view...https://drive.google.com/.../1V2QFGGNLajeMZtaAdMX.../view...https://drive.google.com/.../1V3eCrTFjzBiFNSX1Nqa.../view.../انتهى ح

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