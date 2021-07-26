2021/07/26 | 18:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قطع متظاهرون طريقا ستراتيجيا شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى احتجاجا على تردي ملف الماء والكهرباء .وذكر مراسل وكالة / نينا / ان العشرات من اهالي خانقين خرجوا بتظاهرة وقطعوا طريق خانقين - المنذرية الحدودي مع ايران احتجاجا على سوء الخدمات منها الكهرباء والماء .وطالب المتظاهرون بإقالة مدراء الدوائر الخدمية في خانقين لغياب الحلول والتلكؤ في معالجة المشاكل الفنية وقطوعات التيار الكهربائي الذي تسببت في ايقاف محطات تصفية المياه عن العمل .داعين الحكومة المحلية الى الايفاء بوعودها في معالجة المشاكل الخدمية التي تعاني منها خانقين ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يقطعون طريقا ستراتيجيا في ديالى احتجاجا على تردي ملف الماء والكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يقطعون طريقا ستراتيجيا في ديالى احتجاجا على تردي ملف الماء والكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).