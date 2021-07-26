الاستخبارات العراقية تطيح بـ”مفتي داعش” في جزيرة الأنبار

2021/07/26 | 18:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، عن القبض على ما يسمى مفتي تنظيم داعش في جزيرة الأنبار غربي العراق.وقالت الخلية في بيان، إن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة ومفارز استخبارات لواء المشاة الالي 30، ووفقا لمعلومات استخبارية تفيد بتواجد إرهابي خطير كان يشغل منصب مفتي عناصر عصابات داعش الإرهابية في جزيرة الانبار ولديه عدة أبناء إرهابيين قتلوا خلال معارك التحرير على يد قواتنا الامنية، تحركت نحو الهدف وتمكنت من القبض عليه في قرية نزوة بقضاء الرمانة شمالي القائم بالانبار”.وأوضحت أنه “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 ارهاب”.

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