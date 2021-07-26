فرقة الامام علي تتعرض لقصف بطيران مسير في النجف

2021/07/26 | 18:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت فرقة الإمام علي القتالية، الاثنين، عن تعرض احد معسكراتها لاستهداف بطيران مسير في النجف.وذكرت الفرقة في بيان، ان “قيادة فرقة الامام علي عليه السلام اللواء الثاني الحشـــد الشعبيـــــد بقيادة الشيخ المجاهد طاهر الخاقاني عن تعن استهداف طيران مسير معادي على احد المعسكرات التابع للفرقة في محافظة النجف”.واضاف البيان “حيث قامت طائرة […]

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