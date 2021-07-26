الإعلام الأمني: الخبراء الفنيين حددو سبب الانفجار بسوء الخزن وارتفاع درجات الحرارة

2021/07/26 | 19:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت العمليات المشتركة، الاثنين، عن تشكيل لجنة تحقيقة لمعرفة ملابسات انفجار بمخزن عتاد لإحدى فصائل الحشد الشعبي، فيما اشارت الى ان الخبراء الفنيين حددو سبب الانفجار بسوء الخزن والارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.

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وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تموز 2021)، ان "قيادة العمليات المشتركة شكلت لجنة تحقيقية على خلفية انفجار كدس عتاد تابع لفرقة الإمام علي في هيئة الحشد الشعبي بمحافظة النجف الاشرف للوقوف على أسباب الانفجار النهائية وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق اي تقصير".

واضاف البيان ان "المعلومات لدى الخبراء الفنيين في موقع الحادث حددت أن حادث الانفجار ناجم عن سوء الخزن مع الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة وان فرق الدفاع المدني متواجدة حاليا في مقر الحادث للمعالجة والدفاعات الجوية لم تسجل اي طيران لمسيرة وغيرها قرب محل الحادث بالمحافظة".

واشار البيان إلى أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة سبق أن وجه وعلى خلفية حوادث تفجيرات مشابهة بإعادة النظر بآليات خزن الأسلحة وتطبيق المعايير القياسية الرسمية السليمة في عملية الخزن في كل المعسكرات حفاظا على أرواح المواطنين وأسلحة وعتاد الدولة وقواتها المسلحة".

وأعلنت قيادة فرقة الامام علي، الاثنين، إصابة 3 من مقاتليها في قصف معسكر الديوك.

وذكر بيان للفرقة، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تموز 2021)، أنه "على خلفية احتراق مخازن العتاد في احد معسكراتها بالنجف، تعلن قيادة فرقة الامام علي عليه السلام اللواء الثاني الحشد الشعبي، بقيادة سماحة الشيخ المجاهد طاهر الخاقاني، عن تشكيل لجنة مختصة من قيادة عمليات الفرات الاوسط الحشد الشعبي للوقوف على تداعيات التفجيرات التي استهدفت معسكر الديوك الذي يقع على بعد ٢٠ كم غرب المحافظة".

وأشار البيان الى "إصابة ( ٣ ) من مقاتليها"، وتم "نقلهم لتلقي العلاج الطبي".

وأظهرت صور حصل عليها "ناس"، الاثنين، تضرر أحد المنازل جراء الانفجار الذي شهده احد معسكرات فرقة الامام علي القتالية في النجف.

وذكر مصدر محلي لـ "ناس"، ان "الانفجار الذي تعرض له معسكر الديوك التابع لفرقة الامام علي القتالية، بالنجف كان بالقرب من مجمع (بيتي) السكني، حيث تسبب باضرار في السياج الخارجي لأحد المنازل في المجمع، دون وقوع خسائر بشرية".

واعلنت فرقة الإمام علي القتالية، الاثنين، عن تعرض احد معسكراتها لاستهداف بطيران مسير في النجف.

وذكرت الفرقة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تموز 2021)، ان "قيادة فرقة الامام علي عليه السلام اللواء الثاني الحشـــد الشعبيـــــد بقيادة الشيخ المجاهد طاهر الخاقاني عن تعن استهداف طيران مسير معادي على احد المعسكرات التابع للفرقة في محافظة النجف".

واضاف البيان "حيث قامت طائرة مسيرة بقصف احد مخازن العتاد في معسكر الديوك الساعة 3:30 م اليوم الاثنين قبل ان تعاود استهداف نفس المعسكر في تمام الساعة 5:30 م ،حيث كانت هناك عملية استطلاعية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم قبل استهداف المعسكر المذكور".

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