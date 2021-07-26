المجاعة تلاحق مئات الملايين من البشر.. كورونا يشغل الأمم المتحدة

2021/07/26 | 19:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتأخر بشكل ملموس في تنفيذ جدول أعمال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

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