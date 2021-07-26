المشتركة تشكل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات حادث “الديوك

2021/07/26 | 19:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات حادث معسكر الديوك في محافظة النجف.

وقالت الخلية في بيان صحفي، إن “قيادة العمليات المشتركة شكلت لجنة تحقيقية على خلفية انفجار كدس عتاد تابع لفرقة الإمام علي في هيئة الحشد الشعبي بمحافظة النجف الاشرف للوقوف على أسباب الانفجار النهائية وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق اي تقصير”.

وأشارت إلى أن “المعلومات لدى الخبراء الفنيين في موقع الحادث حددت أن حادث الانفجار ناجم عن سوء الخزن مع الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة وان فرق الدفاع المدني متواجدة حاليا في مقر الحادث للمعالجة والدفاعات الجوية لم تسجل اي طيران لمسيرة وغيرها قرب محل الحادث بالمحافظة”.

وذَكرت الخلية، بان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة سبق أن وجه وعلى خلفية حوادث تفجيرات مشابهة بإعادة النظر بآليات خزن الأسلحة وتطبيق المعايير القياسية الرسمية السليمة في عملية الخزن في كل المعسكرات حفاظا على أرواح المواطنين وأسلحة وعتاد الدولة وقواتها المسلحة”.

وكانت قيادة فرقة الإمام علي، قد قالت في بيان، أنه “قامت طائرة مسيرة بقصف احد مخازن العتاد في معسكر الديوك الساعة 3:30 م اليوم الاثنين قبل ان تعاود استهداف نفس المعسكر في تمام الساعة 5:30 م ،حيث كانت هناك عملية استطلاعية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم قبل استهداف المعسكر المذكور”.

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