بعد ثلاث دول خليجية.. قطر تعتزم فتح ممثليتها في اقليم كوردستان

2021/07/26 | 19:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد افتتحت كل من دول الخليج الكويت والسعودية والامارات، بادرت قطر الى فتح ممثلية لها في اقليم كوردستان.

وقال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان دابان شدله لـ PUKmedia، ان قطر وعن طريق الحكومة الاتحادية تعمل على افتتاح ممثلية لها في اقليم كوردستان.

واضاف، بافتتاح ممثلية لقطر، فان عدد الدول التي لها قنصليات وممثليات في اقليم كوردستان وصل الى 44 دولة.

واشار شدله الى ان حكومة اقليم كوردستان لديها الان 14 ممثلية في دول العالم وبسبب الازمة المالية والاوضاع الاقتصادية لم تتمكن الحكومة من زيادة ممثلياتها.

يشار الى ان دول قارة اوروبا لديها اكبر عدد من الممثليات في اقليم كوردستان ثم دول اسيا ومن ثم الدول العربية، وجميع الدول جوار للعراق واعضاء في مجلس الامن الدولي.

PUKmedia طه عبد الله/اربيل

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