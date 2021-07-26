بايدن: أتطلع لتعزيز الشراكة مع العراق

2021/07/26 | 19:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الامريكي جو بايدن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي مع العراق، وذلك قبيل استقباله رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي في الولايات المتحدة اليوم الاثنين.

وقال بايدن في تغريدة له على حسابه في تويتر، "سأستضيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في لقاء في المكتب البيضاوي.



أتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، والعمل على دفع التعاون الثنائي قدماً".

من جانبها نقلت قناة العربية عن مصادر انه من المرجح صدور بيان مشترك اليوم بعد لقاء الكاظمي ببايدن يشير إلى "إعادة صياغة العلاقة بين واشنطن وبغداد"، بحيث يتم إنهاء عمل القوات الأمريكية القتالية في العراق ووضع جدول زمني لسحبها بحلول نهاية هذا العام، مع الإبقاء على وجود عسكري أمريكي لتدريب القوات العراقية ضمن قوات التحالف الدولي ضد داعش.

كما تشير المصادر الى بقاء "القوة الجوية الأمريكية" في العراق، إضافة لتقديم واشنطن التدريب والدعم للقوات العراقية، مشددةً على أن "سحب القوة القتالية الأمريكية لا يشمل قوات التحالف الموجودة بالعراق".

PUKmedia / وكالات

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