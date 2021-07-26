2021/07/26 | 19:52 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة تحث موظيفها على العمل بصفة موظف اقتراع وتنشر رابط التسجيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/26 | 19:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة تحث موظيفها على العمل بصفة موظف اقتراع وتنشر رابط التسجيل) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة تحث موظيفها على العمل بصفة موظف اقتراع وتنشر رابط التسجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).