2021/07/26 | 19:53 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 26 يوليو 2021 | 07:52 مساءً

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الطلبة يضمن بقاءه في الدوري الممتاز بعد فوزه على الكهرباء

ضمن فريق الطلبة بقاءه في الدوري الممتاز بعد فوزه في مباراة اليوم على فريق الكهرباء ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز بهدف دون رد والتي أقيمت في ملعب التاجي .



الطلبة عانى في الشوط الأول ولم يقدم المستوى المطلوب بل أن الكهرباء كان الطرف الأفضل ولم يشهد الشوط الأول خطورة تذكر لينتهي بالتعادل السلبي.



وفي بداية الشوط الثاني تحديدا عند الدقيقة 48 تمكن اللاعب علي كريم من تسجيل هدف المباراة الوحيد بعد ان استغل كرة عرضية روضها بصدره وسددها داخل المرمى، وحافظ الطلبة على هذا الهدف حتى النهاية ليكسب ثلاث نقاط عززت رصيده إلى النقطة 39 في المركز السابع عشر بينما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 41 في المركز الرابع عشر

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