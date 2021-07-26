أول تعليق من التحالف الدولي بعد انفجار معسكر الحشد في النجف

2021/07/26 | 19:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش في ⁧العراق⁩ و ⁧ سوريا⁩يقول ان التحالف والولايات المتحدة لم يشنا اي ضربات جوية في كلا البلدين خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية

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