خلاف لما أعلن.. خلية الإعلام الأمني تكشف طبيعة انفجار النجف

2021/07/26 | 19:57 - المصدر: NRT عربية

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قالت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، ان انفجار معسكر الديوك ناجم عن سوء الخزن، وان الدفاعات الجوية لم تسجل اي طيران لمسيرة وغيرها قرب محل الحادث بمحافظة النجف.

وذكرت الخلية في بيان اليوم، (26 تموز 2021)، ان "قيادة العمليات المشتركة شكلت لجنة تحقيقية على خلفية انفجار كدس عتاد تابع لفرقة الإمام علي في هيئة الحشد الشعبي بمحافظة النجف للوقوف على أسباب الانفجار النهائية وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق اي تقصير".

وأضاف البيان، "علما ان المعلومات لدى الخبراء الفنيين في موقع الحادث حددت أن حادث الانفجار ناجم عن سوء الخزن مع الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة وان فرق الدفاع المدني متواجدة حاليا في مقر الحادث للمعالجة والدفاعات الجوية لم تسجل اي طيران لمسيرة وغيرها قرب محل الحادث بالمحافظة".

وتابع ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة سبق أن وجه وعلى خلفية حوادث تفجيرات مشابهة بإعادة النظر بآليات خزن الأسلحة وتطبيق المعايير القياسية الرسمية السليمة في عملية الخزن في كل المعسكرات حفاظا على أرواح المواطنين وأسلحة وعتاد الدولة وقواتها المسلحة".

وكانت قيادة فرقة الامام علي أعلنت اليوم الاثنين، تعرض معسكر الديوك لضربتين جويتين بواسطة طائرة مسيرة مما ادى إلى إصابة 3 من عناصرها.

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