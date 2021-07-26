الإعلام الأمني توضح اسباب الانفجار الذي حدث في احد معسكرات الحشد

2021/07/26 | 19:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت العمليات المشتركة، الاثنين، عن تشكيل لجنة تحقيقة لمعرفة ملابسات انفجار بمخزن عتاد لإحدى فصائل الحشد الشعبي، فيما اشارت الى ان الخبراء الفنيين حددو سبب الانفجار بسوء الخزن والارتفاع الكبير بدرجات الحرارة. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قيادة العمليات المشتركة شكلت لجنة تحقيقية على خلفية …

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