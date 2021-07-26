ابو الغيط يؤكد الاهتمام الكبير بالتطورات على الساحة التونسية ودعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي

2021/07/26 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاهتمام الكبير بالتطورات على الساحة التونسية ودعم الجامعة الكامل للشعب التونسي .واعلن مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية , ان أبو الغيط تلقى اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم الإثنين، من عثمان جراندي وزير الشئون الخارجية والهجرة بالجمهورية التونسية ".واضاف , أن الاتصال تناول التطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها مساء أمس ".وأوضح المصدر أن وزير خارجية تونس وضع الأمين العام في الصورة بالكامل من الوضع السياسي الذي تشهده البلاد ومن التفاعلات التي أدت الي صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد ".وذكر المصدر أن الأمين العام شكر الوزير التونسي على مبادرته بالاتصال وشرح الوضع، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به التطورات التونسية من جانب الجامعة العربية ومن جانب الرأي العام العربي كافة.وأعرب الأمين العام خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب التونسى"./انتهى2

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